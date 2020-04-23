У Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 43 особи.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ, передає Укрінформ.

"На 07.00 13 травня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 43 особи. Також за період пандемії одужали 58 осіб та 2 летальних випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 252 особи. Кількість особового складу, у якого закінчується ізоляція у найближчі 3 доби, – 30 осіб", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Хворий (військовослужбовець – Львівська область) лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнта задовільний, він отримує необхідне лікування.

Аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей.

Як повідомлялось, станом на 13 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 425 випадків COVID-19. За добу - 402 нових випадки.