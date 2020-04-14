В оккупированном Крыму коронавирусом заразились еще 30 человек
|11:15 13.05.2020
|Крым
В оккупированном Крыму за прошлые сутки выявили 30 случаев заболевания COVID-19.
Об этом в ходе оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса сообщил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, - передает Керчь.ФМ.
«22 человека - это сакский обсерватор и один человек вне обсерватора. 3 человека Красноперекопский район, село Почетное. 2 человека – это Ялта, члены семьи и 2 человека –врачи в Алуште. И опять надо служебное расследование, почему в одном обсерваторе так много людей заразились», - рассказал Аксенов.
Ще на цю тему:
15:01 13.05.2020
Окупанти ліквідували два природних заповідника в Криму
Окупанти ліквідували два природних заповідника в Криму
13:01 13.05.2020
В Роспотребнадзоре объяснили, из-за чего произошел рост больных коронавирусом в оккупированном Крыму
В Роспотребнадзоре объяснили, из-за чего произошел рост больных коронавирусом в оккупированном Крыму
12:30 13.05.2020
Миноброны оккупантов завершает строительство военного госпиталя в аннексированном Севастополе
Миноброны оккупантов завершает строительство военного госпиталя в аннексированном Севастополе
10:01 13.05.2020
Несмотря на обещания Путина и Аксенова, многих крымчан оставили без апрельских зарплат
Несмотря на обещания Путина и Аксенова, многих крымчан оставили без апрельских зарплат
08:15 13.05.2020
«Ложь и клевета». Чубаров опроверг заявление Поклонской о якобы наличии у себя «трех паспортов»
«Ложь и клевета». Чубаров опроверг заявление Поклонской о якобы наличии у себя «трех паспортов»
15:30 07.05.2020
Оккупированные Крым и Севастополь попали в тройку российских регионов с пессимистичными прогнозами налоговых поступлений
Оккупированные Крым и Севастополь попали в тройку российских регионов с пессимистичными прогнозами налоговых поступлений
15:15 07.05.2020
В оккупированном Крыму экономят на медиках, работающих с группами риска по коронавирусу
В оккупированном Крыму экономят на медиках, работающих с группами риска по коронавирусу
15:01 07.05.2020
Военный госпиталь в оккупированном Севастополе превратился в массовый очаг COVID-19
Военный госпиталь в оккупированном Севастополе превратился в массовый очаг COVID-19