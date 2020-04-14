В оккупированном Крыму за прошлые сутки выявили 30 случаев заболевания COVID-19.

Об этом в ходе оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса сообщил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, - передает Керчь.ФМ.

«22 человека - это сакский обсерватор и один человек вне обсерватора. 3 человека Красноперекопский район, село Почетное. 2 человека – это Ялта, члены семьи и 2 человека –врачи в Алуште. И опять надо служебное расследование, почему в одном обсерваторе так много людей заразились», - рассказал Аксенов.