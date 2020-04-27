Станом на 13 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 425 випадків COVID-19. За добу - 402 нових випадків.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу захворіло 402 особи... Загалом за весь час пандемії захворіло 16 425 людей, з них 1130 дітей та 3208 медпрацівників", - сказав Степанов.

За добу захворіло 25 дітей та 94 медпрацівників. Зафіксовано 14 летальних випадків, 343 пацієнти одужали.

Загалом одужало 3 716 людей, 439 летальних випадків.

За словами Степанова, за попередню добу здійснено 7 239 тестувань методом ПЛР.

Найбільше випадків захворювання на коронавірус за останню добу зафіксовано у Харківський - 49, Чернівецькій області - 48, Вінницькій областях - 48, а також у м. Київ - 30