«Ложь и клевета». Чубаров опроверг заявление Поклонской о якобы наличии у себя «трех паспортов»
|08:15 13.05.2020
|Крым
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров опроверг заявление бывшего российского прокурора Крыма Натальи Поклонской, которая утверждает, что у него есть несколько гражданств.
Об этом Чубаров говорил в эфире Крым.Реалии.
«Разумеется, я гражданин Украины и только Украины с 1991 года. Разумеется, они не имели права выдворять меня из Крыма, поскольку запрет на въезд на территорию России не был правомерным в отношении украинского полуострова. Но даже если на минутку допустить, что мы анализируем законодательство России, я по их же законам продолжал быть депутатом парламента Крыма – а это значит, что меня не могли привлечь к суду или ввести административные меры без отдельного судебного определения. Так что, когда надо проводить репрессии в отношении граждан Украины, они не принимают во внимание нормы собственного законодательства. Но вообще все это хорошо демонстрирует издержки интервью с преступником, который пока еще недосягаем для правосудия: Поклонская может говорить все что угодно, а все оболганные ей люди должны как бы оправдываться», – сказал он.
Чубаров отметил, что во время интервью Поклонская «несла ложь и клевету».
Накануне в интервью Дмитрию Гордону Поклонская заявила, что «не знает получил ли он (Чубаров – КР) паспорт гражданина России», но ей «кажется», что у Чубарова еще «со времен Украины уже три паспорта лежало».
Прокуратура АРК сообщила, что использует интервью журналиста Дмитрия Гордона с Поклонской в уголовном производстве против нее.
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