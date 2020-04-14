Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров опроверг заявление бывшего российского прокурора Крыма Натальи Поклонской, которая утверждает, что у него есть несколько гражданств.

Об этом Чубаров говорил в эфире Крым.Реалии.

«Разумеется, я гражданин Украины и только Украины с 1991 года. Разумеется, они не имели права выдворять меня из Крыма, поскольку запрет на въезд на территорию России не был правомерным в отношении украинского полуострова. Но даже если на минутку допустить, что мы анализируем законодательство России, я по их же законам продолжал быть депутатом парламента Крыма – а это значит, что меня не могли привлечь к суду или ввести административные меры без отдельного судебного определения. Так что, когда надо проводить репрессии в отношении граждан Украины, они не принимают во внимание нормы собственного законодательства. Но вообще все это хорошо демонстрирует издержки интервью с преступником, который пока еще недосягаем для правосудия: Поклонская может говорить все что угодно, а все оболганные ей люди должны как бы оправдываться», – сказал он.

Чубаров отметил, что во время интервью Поклонская «несла ложь и клевету».

Накануне в интервью Дмитрию Гордону Поклонская заявила, что «не знает получил ли он (Чубаров – КР) паспорт гражданина России», но ей «кажется», что у Чубарова еще «со времен Украины уже три паспорта лежало».

Прокуратура АРК сообщила, что использует интервью журналиста Дмитрия Гордона с Поклонской в уголовном производстве против нее.