До України зі Стамбула спецрейсом повертаються понад 100 українців

10:15 13.05.2020   Украина

 До Києва спецрейсом зі Стамбула вилетіли понад 100 громадян України та майже 20 іноземців, які мають право на проживання в Україні.

Про це повідомили у Генеральному консульстві України у Стамбулі на сторінці у Facebook, передає УНН.

“Щойно спецрейсом SkyUp Airlines зі Стамбула до Києва вилетіли 109 громадян України та 18 іноземців, які мають право на проживання в Україні. Додому повертаються, зокрема наші студенти, легкоатлети, українці, які проходили лікування в Туреччині”, — повідомили у Генконсульстві.

“Разом зі своїми господарями цим рейсом летять і троє чотирилапих пасажира — Тайсон, Фанні і Ґабріель”, — додається у повідомленні.

У Генконсульстві побажали всім спокійного повернення додому.

Раніше УНН повідомляв, що Туреччина допомогла евакуювати дев’ятьох громадян України з Аргентини.



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