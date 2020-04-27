До України зі Стамбула спецрейсом повертаються понад 100 українців
|10:15 13.05.2020
|Украина
До Києва спецрейсом зі Стамбула вилетіли понад 100 громадян України та майже 20 іноземців, які мають право на проживання в Україні.
Про це повідомили у Генеральному консульстві України у Стамбулі на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Щойно спецрейсом SkyUp Airlines зі Стамбула до Києва вилетіли 109 громадян України та 18 іноземців, які мають право на проживання в Україні. Додому повертаються, зокрема наші студенти, легкоатлети, українці, які проходили лікування в Туреччині”, — повідомили у Генконсульстві.
“Разом зі своїми господарями цим рейсом летять і троє чотирилапих пасажира — Тайсон, Фанні і Ґабріель”, — додається у повідомленні.
У Генконсульстві побажали всім спокійного повернення додому.
Раніше УНН повідомляв, що Туреччина допомогла евакуювати дев’ятьох громадян України з Аргентини.
Ще на цю тему:
В Україні підтвердили 16 425 випадків коронавірусу, за добу - 402
В Україні вже 13 691 випадок COVID-19, з них 340 летальних
Три нових випадки: Гусєв розповів про ситуацію із захворюваністю на COVID-19 на Херсонщині
"Люди насміхаються над нами": одеський мер оголосив про завершення карантину в місті
В Україні зафіксували 12 697 випадків коронавірусу, за добу - 366
В Україну повернули понад 300 українців з Вірменії, Італії та Швеції
В Україні за минулу добу 456 нових випадків захворювання на COVID-19, 11 раніше захворілих померли, 111 одужали - Степанов
На Херсонщині місто “закрили” на карантин
У Туреччині налагодили масове виробництво апаратів ШВЛ
В Україні COVID-19 підтвердили у 1749 медиків