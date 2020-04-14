Несмотря на обещания Путина и Аксенова, многих крымчан оставили без апрельских зарплат

10:01 13.05.2020   Крым

Крымчане жалуются на работодателей: несмотря на обещания президента РФ Путина и "главы" оккупированного Крыма Аксенова, работодатели не платят зарплату за нерабочий апрель в полном объеме, а зачастую не платят вообще.

Как уже сообщал «Новый День», ответственность за содержание россиян в период вынужденного простоя федеральные и региональные власти переложили на работодателей. И если работавшие неофициально или получавшие серую зарплату оказались и без средств к существованию, и без надежды на помощь государства, то сотрудники организаций с «полным соцпакетом» чувствовали себя достаточно спокойно. Однако когда пришла пора получать апрельскую зарплату, оказалось, что все далеко не так радужно, как обещали власти.

«Уважаемый, Сергей Валерьевич, прошу разобраться в ситуации. Я официально устроена на работу! Сижу дома с 27 марта в связи с указами президента России о самоизоляции. За все это время (полтора месяца) работодатель заплатил мне 6 тысяч 65 рублей. Хотя по закону зарплата должна выплачиваться в полном объёме! Как прожить с двумя детьми на эти деньги? Почему никто не контролирует работодателей? Заявление (жалобу) в минтруд отправила», – написала крымчанка на странице "главы" оккупированного Крыма Аксенова в соцсетях.

«У нас такая же ситуация, – вторит ей другая. – Думаю, что даже заявление в суд будет безполезным».

«У меня такая же ситуация, только мне вообще не заплатили. Я тоже сижу без денег, хотя работаю официально», – рассказывает третья.

«Указами установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Таким образом, наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года) нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам», – отвечают в "минтруда" оккупированного Крыма и отфутболивают в инспекцию по труду.

Между тем, многим работодателям просто нечем платить зарплату. В оккупированном Крыму большой процент занятости дают торговля и туристическая сфера. Зарплаты в обоих сегментах зависят от оборота, которого сейчас просто нет.
 



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