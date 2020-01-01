Церкви Греції знову відкриються для вірян з 17 травня
|09:45 13.05.2020
|Греция
Грецькі церкви знову відкриються для вірян 17 травня - але за умови дотримання норм дистанціювання.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Регулярні богослужіння і недільні меси відновляться відповідно до спільного рішення міністерств охорони здоров'я і релігійних органів.
Церкви також зможуть проводити такі церемонії, як хрещення і весілля - дозвіл на них буде діяти до 5 червня, потім влада переглядатиме рішення.
У церквах на десять квадратних метрів допускається тільки одна людина. Між священнослужителями та членами громади має бути відстань не менше 1,5 метра.
Максимум 50 осіб можуть перебувати у місцях відправлення культу, які мають площу понад 500 квадратних метрів.
У церквах також рекомендують використовувати маски і зобов'язують використовувати антисептичні гелі або серветки для рук.
У Греції з понеділка відкрилися більшість магазинів та частково відновили навчання у школах.
Також Греція планує офіційно розпочати туристичний сезон з 1 липня і підготувала детальний план обережного перезавантаження туристичного сектора на тлі пандемії.
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