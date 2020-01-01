Одеський кінофестиваль цьогоріч відбудеться восени в онлайн-форматі

10:30 13.05.2020   Украина

11-й Одеський міжнародний кінофестиваль, який мав відбутися у липні, перенесли на осінь, він проходитиме в онлайн-форматі.

Про це повідомляє пресслужба ОМКФ, передає  Укрінформ.

"Через пандемію коронавірусу COVID-19 та пов’язані з нею карантинні обмеження у всьому світі Одеський міжнародний кінофестиваль цього року вперше відбудеться в онлайн-форматі. Крім того, змінено дати проведення 11-го ОМКФ: фестиваль проходитиме не традиційно в липні, а восени - з 25 вересня по 3 жовтня", – ідеться в повідомленні.

Як зазначається, крім онлайн-частини, в межах фестивалю планується проведення в Одесі традиційного open-air кіноперформансу на Потьомкінських сходах.

За словами генерального продюсера ОМКФ Юлії Сінькевич, онлайн-формат є оптимальною можливістю дати глядачам те, чого вони чекають - найкращі, найякісніші фільми з усього світу та фестивальну атмосферність, яку вони відчують навіть через екрани.

"Ми отримали понад тисячу заявок, наш програмний відділ зараз над ними працює і тримає зв’язок із усіма, хто надіслав нам фільми. Нас підтримують наші партнери, за що ми їм дуже вдячні. Тож навіть в онлайн-форматі у програмі Одеського кінофестивалю традиційно проходитимуть усі програмні та позапрограмні покази, а також відбуватимуться майстер-класи та пресконференції. Окрім того, в онлайн-форматі проходитиме індустрійна частина кінофестивалю Film Industry Office - очікуємо, що цього року у ній дистанційно візьме участь рекордна кількість представників української та світової кіноіндустрії”, - зазначає Сінькевич.

Найближчим часом буде оголошено оновлений регламент 11-го Одеського міжнародного кінофестивалю.



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