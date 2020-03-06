Верховний суд остаточно розблокував концесію порту "Херсон" - Криклій

09:01 13.05.2020   Украина

Верховний суд ухвалив рішення, яким остаточно розблокував концесію порту "Херсон".

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив у Facebook, передає Укрінформ.

"Сьогодні Верховний суд України скасував ухвалу Шостого апеляційного адміністративного суду, яка блокувала завершення концесійного конкурсу в морському порту Херсона. Рішення остаточне і оскарженню не підлягає", - написав Криклій.

Він додав, що в найближчі терміни планується провести переговори з переможцем, щоб укласти концесійні договори портів "Херсон" та "Ольвія" в один день.

Як повідомлялося раніше, у вересні 2019 року Міністерство інфраструктури оголосило про початок конкурсів з концесії морських портів "Ольвія" та "Херсон". У грудні 2019 року стало відомо, що за перемогу в концесійному конкурсі щодо морського порту "Херсон" змагаються чотири компанії: турецька Busserk Liman, консорціум "Рисоіл-Херсон" (Грузія - Швейцарія), Укрморпорт та Спеціальна компанія "Морський порт "Херсон".

Компанією-переможцем сало ТОВ "Рисоіл-Херсон" - це консорціум у складі ТОВ "Петро Ойл Енд Кемікалс" - 60%, що входить до групи компаній Georgian industrial Group, та українського портового оператора АТ RISOIL S.A. (Швейцарія) - 40%.

Шостий апеляційний адміністративний суд 3 лютого зупинив дію наказу Міністерства інфраструктури №16 від 21 січня 2020 року про затвердження результатів концесійного конкурсу та затвердження переможця концесійного конкурсу у порту "Херсон".

Ініціатором позову було ТОВ "Спеціальна компанія Морський порт Херсон" (консорціум ТОВ Аскет-Шиппінг (40%) і ТОВ Глобал Грейн (60%). Компанія звернулася до суду з вимогою визнати прoтиправним і скасувати наказ Мінінфраструктури від 17 січня 2020 року №10 «Про відхилення претендента від участі у кoнцесійному кoнкурсі».

14 лютого стало відомо, що Мінінфраструктури через суд домоглося скасування призупинення концесії цілісного майнового комплексу ДП «Херсонський морський торговельний порт» (ХМТП).

28 квітня під час інвестиційного онлайн-форуму Tavrian online horizons заявив голова правління «Грузинської Індустріальної групи» (GIG) Давид Бежуашвілі заявив, що перемовини щодо концесії Херсонського морського торговельного порту заблоковано судом і учасники процесу очікують на рішення Верховного суду.

Переможцем концесійного конкурсу в порту "Ольвія" стала компанія QTerminals з Катару.



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