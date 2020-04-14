Прокуратура АРК використовує інтерв'ю Гордона в кримінальному провадженні проти Поклонської

09:15 13.05.2020   Крым

Прокуратура АРК використовує інтерв'ю журналіста Дмитра Гордона з колишнім російським прокурором Криму, депутатом Держдуми Росії Наталією Поклонською в кримінальному провадженні проти неї.

Про це Крым.Реалии повідомив прокурор відділу прокуратури АРК Кирило Копійка.

«Вся інформація, що міститься в зазначеному інтерв'ю, буде долучена до матеріалів кримінального провадження і йому буде дана оцінка», – сказав Копійка.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що інтерв'ю Поклонської Гордону ображає тих, хто зараз в Криму позбавлені волі, в тому числі, через дії Поклонської.

Напередодні на дане інтерв'ю також відреагував постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич. Він зазначив, що «особи, які безпосередньо сприяли окупації частини України, не можуть і не будуть вважатися голосом кримчан».

Реакції самої Поклонської і Гордона на критику даного інтерв'ю поки не послідувало.

До анексії Криму Наталія Поклонська працювала в органах прокуратури України. Навесні 2014 року підконтрольна Кремлю влада півострова призначила її прокурором Криму. Вона ініціювала заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу в Росії і на анексованому півострові.

Поклонську обрали до Держдуми Росії на виборах, які влаштувала Москва на півострові. Україна і Захід не визнали ці вибори.

На материковій частині України проти Наталії Поклонської порушили дві кримінальні справи: про державну зраду і про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. Вона також перебуває в санкційних списках ЄС і ще ряду окремих країн.



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