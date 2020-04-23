Санкції проти Росії не заважають надавати їй гумдопомогу для боротьби з коронавірусом - ЄС
|08:45 13.05.2020
|Россия
У зовнішньополітичній службі Європейського Союзу не бачать жодних перешкод для потенційного надання Росії гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом.
Про це повідомив речник зовнішньополітичної служби ЄС, передає Deutsche Welle.
"Запроваджені щодо Росії (влітку 2014 року) санкції стосуються дій, які підривають територіальну цілісність України, а також порушень міжнародного права у зв'язку з анексією Криму та подіями на сході України. Ці санкції не перешкоджають потенційній гуманітарній допомозі, яку Росія на даному етапі не потребує і про яку вона не просила", - заявив він.
Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, станом на 12 травня в РФ зафіксовано понад 232 тисячі випадків зараження коронавірусом, що є другим показником у світі після США, де підтверджено понад 1,35 мільйона випадків виявлення COVID-19.
Цього ж дня заступник голови Європейської Комісії (ЄК) Валдіс Домбровскіс запевнив журналістів, що Євросоюз надаватиме гумдопомогу для боротьби з коронавірусом навіть підсанкційним країнам і регіонам.
Єврокомісія уже опублікувала інструкцію про порядок надання гуманітарної допомоги Сирії, котра також перебуває під санкціями ЄС.
Як повідомлялося раніше, що після закінчення своєї півторамісячної кампанії допомоги Італії у боротьбі з COVID-19, Росія "надіслала чек італійцям". В обмін на "безкорисливу допомогу" від росіян голова комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Леонід Слуцький написав італійському колезі Віто Петрочеллі напівофіційний лист з проханням "натиснути на Брюссель".
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