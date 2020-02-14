У 2020 році перелік закладів вищої освіти, до яких за спрощеною процедурою можуть вступати жителі тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму, розширився до 91 університету, повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки України у вівторок.

Із цієї кількості вузів 77 підпорядковані Міносвіти, а 14 - іншим відомствам: Міністерству охорони здоров’я, Міністерству внутрішніх справ і Міністерству культури та інформаційної політики. Повний список вузів, в яких працюватимуть освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна", оприлюднено на сайті Міносвіти, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Важливо, що у 2020 році жителі Криму та Донбасу зможуть вступати в будь-який із цих 91 закладу, де працюватимуть освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна", без складання зовнішнього незалежного оцінювання", - розповіла начальник головного управління вищої освіти Міністерства освіти і науки Світлана Кретович.

Спрощені умови вступу для жителів тимчасово окупованих територій Криму (Автономної Республіки Крим та м. Севастополя) та Донбасу (окремих районів Донецької та Луганської областей), передбачені законодавством, у 2020 році не зазнали змін. Вступники з Криму беруть участь у конкурсі в межах квоти №2, доступної у кожному з цих закладів вищої освіти. А вступники з території проведення ООС вступають у ці заклади, беручи участь у загальному конкурсі, отримавши бали за вступні іспити.

У робочі дні з 9:00 до 18:00 працює безкоштовна гаряча лінія для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій (0-800-504-425).

Як повідомлялося, терміни проведення вступної кампанії до вищих навчальних закладів України перенесено на серпень. Відповідний наказ був підписаний 4 травня 2020 року і пройшов реєстрацію в Міністерстві юстиції України.

За даними Міносвіти, для вступників на основі повної загальної середньої освіти реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 1 серпня, прийом заяв та документів триватиме з 13 до 22 серпня (для вступників за результатами зовнішнього незалежного оцінювання), і до 16 серпня для вступників, які складатимуть вступні іспити в закладі вищої освіти. Творчі конкурси та вступні іспити на місця державного замовлення проводитимуться з 1 до 12 серпня. Надання рекомендацій для зарахування на бюджет відбуватиметься не пізніше ніж 27 серпня, а подача вступниками документів для зарахування - до вечора 31 серпня.

Міносвіти передбачило для вступників можливість подачі оригіналів документів поштою (і у зв’язку з цим до п’яти днів збільшено інтервал між останнім днем подачі документів та виданням самого наказу про зарахування). Передбачено також, що вступники зможуть надіслати сканкопії необхідних документів електронною поштою, наклавши на них кваліфікований електронний підпис, а самі документи донести після початку навчання.

Терміни проведення реєстрації для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) перенесено. Реєстрація триватиме з 12 травня до 5 червня та відбуватиметься онлайн. Водночас дати проведення ЄВІ та ЄФВВ залишаються незмінними - 1 та 3 липня відповідно.