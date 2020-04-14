18 травня 2020 року - 76 роковини геноциду кримськотатарського народу.

В цей день Українська держава та все прогресивне людство вшановує безвинно загиблих внаслідок насильницького виселення кримських татар з рідної землі та організує публічні заходи стосовно даної події. Але цього року, у зв’язку з прийняттям урядом Постанови «Про запобігання поширення на території України коронавірусу СОVID-19», проведення масових заходів неможливе.

Херсонським міським меджлісом та кількома громадськими організаціями, до цього дня, були заплановані культурно-просвітницькі заходи, які, в даних умовах, відтерміновуються на не визначений час, повідомляє Радіо Куреш.

Зважаючи на такі обставини, ми звертаємося до своїх співвітчизників, мешканців та гостей міста, вшанувати безвинно загиблих внаслідок геноциду та віддати шану біля пам’ятного знаку жертвам геноциду кримськотатарського народу - покладанням квітів та хвилиною мовчання. Пропонуємо робити це, починаючи з 9-00 по 12-00 години, невеликими групами, з дотриманням протиепідемічних обмежень.

Також закликаємо в знак солідарності з корінним народом Криму, вивісити в цей день, кримськотатарські прапори та пов’язати чорну стрічку.

Для довідки:

18 травня 1944 року, за наказом Сталіна, підрозділами НКВС було депортовано весь кримськотатарський народ.

Операція з насильницького виселення почалася рано вранці 18 травня 1944 року і закінчилася о 16:00 20 травня.

В той час коли, 25 033 кримських татар чоловіків воювали в складі Червоної армії, іх рідних, а саме 238 000 осіб було вивезено з рідної землі, з них 205 000 (86%) жінки, старики та діти.

Вісім кримських татар були відзначені званням Героя Радянського Союзу, ще 12 були представлені до звання Героя СРСР за участь у партизанській війні, але, через депортацію, звання їм так і не присвоїли.

Офіційно жодного кримського татарина не залишилося в Криму. Депортація охопила кожну людину кримськотатарського походження, включаючи дітей, жінок, людей похилого віку, і навіть тих, хто були членами комуністичної партії або служив у Червоній армії.

Під час цього масового виселення, радянська влада конфіскувала близько 80 000 будинків, 500 000 голів великої рогатої худоби 360 000 соток землі і 40 000 тонн сільськогосподарської продукції, які залишились після кримських татар. Крім того, всі кримські татари були звільнені з Червоної Армії.

До 1956 року, кримські татари були обмежені в усіх громадянських правах.

Крім кримських татар, радянська влада депортувала з півострова 15040 греків, 12420 болгар, 9620 вірмен. Усіх колективно затаврували зрадниками і вважали за громадян другого сорту протягом багатьох десятиліть.

За оцінками спеціалістів, 46% від всієї чисельності кримських татар загинуло за часи депортації.

Політика етноциду щодо депортованих етносів Криму не обмежувалася лише їх виселенням за межі етнічної території. Відбулася низка антиправових заходів, спрямованих на знищення історичної пам’яті, мови, культури і самосвідомості депортованих народів.

Відразу після виселення «антирадянських елементів» з півострову розпочалася ліквідація всього, що нагадувало про етноси, які колись населяли Крим. Майже цілковито була змінена топоніміка півострова. Трьома указами від 1944, 1945 і 1948 років було перейменовано всі (за винятком міст Бахчисарай, Джанкой, Саки, Судак та Ішунь) поселення, назви яких мали кримськотатарське походження (більш ніж 1000 топонімів або понад 90 % від загальної чисельності поселень Криму).

З метою «якнайшвидшого освоєння родючих земель, садів і виноградників» Державний Комітет Оборони визнав за необхідне переселити в Крим з різних областей РРФСР і Української РСР «сумлінних і працьовитих колгоспників», і вже перепис 1959 року показав, що населення відновилося до 1,2 мільйона осіб, але в кардинально іншому етнічному складі.

В лютому 2014 року, РФ окупувала, а потім анексувала територію АР Крим, в результаті чого тисячі громадян України, кримських татар вимушені були покинути територію Криму.

13 листопада 2015 року ВР України прийняла П О С Т А Н О В У «Про визнання геноциду кримськотатарського народу».

В травні 2019 року, Сейм Латвії та Литви визвав депортацію кримськотатарського народу геноцидом.