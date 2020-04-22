По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 11 и 12 мая прошли следующие мероприятия:

1. Более тысячи занятий с выполнением боевых стрельб на полигоне Прудбой было проведено мотострелковым соединением ЮВО за зимний период обучения в Волгоградской области.

Кроме того, проведено около 500 занятий по вождению боевой техники и автомобилей. Интенсивность боевой подготовки возросла на 15 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В мероприятиях боевой подготовки были задействованы современные образцы вооружения и военной техники, в том числе современные танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», самоходные гаубицы «Мста-С», зенитные ракетные комплексы «Тунгуска», беспилотные летательные аппараты, разведывательные новейшие комплексы РЭБ «Борисоглебск-2», автоматизированные станции помех «Житель», многофункциональные комплексы «Инфауна» и др.

2. Военнослужащие мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО в Чечне завершили перевод на режим летний эксплуатации более 3 тыс. единиц вооружения и военной техники.

К новому учебному периоду, который начнется с 1 июня с.г., подготовлены танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, самоходные гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град», зенитные установки ЗУ-23-2 и другая гусеничная и колесная техника.

Для проведения регламентных работ широко использовались новейшие мобильные мастерские МТО-АТ, МТО-БТ, оснащенные более 20 видами специального оборудования для ремонта автомобильной и гусеничной техники.

3. Артиллерийские подразделения мотострелковой дивизии 58-й армии ЮВО в Чечне в зимнем периоде обучения выполнили более 600 огневых задач и провели более 40 двусторонних тактических учений.

В учебных мероприятиях на полигонах были задействованы самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С», «Акация» и «Гвоздика», реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град», противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Штурм-С» и минометы «Сани» и «Поднос».

Основным экзаменом для артиллеристов в учебном периоде стал месячный лагерный сбор, в ходе которого особое внимание уделялось освоению новых форм и способов выполнения огневых задач под управлением командиров мотострелковых подразделений.

В ходе боевой подготовки активно использовались беспилотные летательные аппараты (БЛА) для разведки целей и передачи их координат на пункты управления огнем артиллерии. В результате применения БЛА существенно повысилась эффективность решения огневых задач артиллерийскими расчетами.

4. В горах Северного Кавказа экипажи армейской авиации ЮВО на вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник» отработали боевое сопровождение вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» в ходе совместных полетов.

Во время практических занятий ударные вертолеты Ми-28Н осуществили сопровождение и огневую поддержку транспортно-десантных вертолетов Ми-8АМТШ, выполняющих десантирование групп спецназа в горной местности.

Кроме того, экипажи вертолетов Ми-28Н в составе авиационного звена отработали элементы сложного пилотажа, а также летное упражнение – полет по маршруту в заданный район.

Всего в учебно-боевых мероприятиях задействовано 15 боевых вертолетов ЮВО.

5. В ЮВО на полигоне Аданак в Дагестане ведутся комплексные ремонтно-восстановительные работы по подготовке объектов и учебно-материальной базы к летнему периоду обучения.

Проведена сплошная очистка территории от неразорвавшихся снарядов, морские пехотинцы модернизируют учебно-материальную базу, а также выполняют комплексный ремонт и восстановление электрического и технического оборудования.

В ходе проводимых работ особое внимание уделяется состоянию и технической оснащенности полигона, войсковых стрельбищ, учебных точек и классов, подготовке мишеней, окопов, командно-наблюдательных пунктов.

Полигонная команда подготовила 4 командных пункта, восстановлены фигурные мишени (порядка 150 шт.), усовершенствовано более 100 м ходов сообщения и свыше 10 учебных мест. К летнему периоду обучения будут оборудованы и установлены около 20 мишеней нового типа, которые применяются на конкурсе по тактической армейской стрельбе из стрелкового оружия.

Подготовка полигона к новому учебному периоду обучения продолжится до конца мая текущего года.

6. В общевойсковом объединении ЮВО завершились комплексные мероприятия по подготовке военных полигонов Молькино, Николо-Александровский, Кобу-Баши, Майкопский к летнему учебному периоду.

В ходе проведенных работ произведены ремонт и модернизация объектов учебно-материальной базы. Саперы объединения провели очистку полигонов от взрывоопасных предметов, всего было обнаружено и уничтожено более 1,2 тыс. боеприпасов.

Всего к летнему учебному периоду, который начнется 1 июня, подготовлено более 3 тыс. мишеней различного типа и размера, имитирующих живую силу, авиацию и бронетехнику условного противника.

Общая площадь очищенной и подготовленной к эксплуатации территории полигонов составляет более 8 тыс. га.

Всего в зимнем периоде обучения на учебно-тренировочных комплексах было проведено более 10 тактических учений, отборочные этапы конкурсов АРМИ-2020, лагерные сборы и полевые выходы родов войск и свыше 1,5 тыс. огневых тренировок с практическим выполнением упражнений стрельб.