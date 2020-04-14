Буксир "Андрей Степанов" продолжает испытания в акватории Черного моря / Фото
|20:45 12.05.2020
|Крым
Экипаж морского буксира Черноморского флота "Андрей Степанов" продолжает выполнение заводских ходовых испытаний.
Об этом сообщает sudostroenie.info со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
К настоящему времени проведена тренировка по приёму на борт вертолётов. Личный состав, в свою очередь, обучается эксплуатации, техническому обслуживанию и практическому применению судовых систем, устройств и механизмов.
В дальнейшем будет проведена ревизия, после чего последует продолжение подготовки к следующему этапу госиспытаний.
Морской буксир проекта 23470: Разработчик проекта — ЦКБ "Балтсудопроект"
Длина наибольшая — 69,75 м
Ширина наибольшая — 15 м
Осадка наибольшая — 5,2 м
Водоизмещение — ок. 3200 т
Дедвейт — ок. 700 т
Грузоподъёмность — 200 т
Автономность по запасам провизии — ок. 30 сут.
Дальность плавания (при скорости 14 уз) — 3000 миль
Тяга на швартовых — ок. 80 т
Фото: Минобороны РФ
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