Экипаж морского буксира Черноморского флота "Андрей Степанов" продолжает выполнение заводских ходовых испытаний.

Об этом сообщает sudostroenie.info со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.



К настоящему времени проведена тренировка по приёму на борт вертолётов. Личный состав, в свою очередь, обучается эксплуатации, техническому обслуживанию и практическому применению судовых систем, устройств и механизмов.

В дальнейшем будет проведена ревизия, после чего последует продолжение подготовки к следующему этапу госиспытаний.

Морской буксир проекта 23470: Разработчик проекта — ЦКБ "Балтсудопроект"

Длина наибольшая — 69,75 м

Ширина наибольшая — 15 м

Осадка наибольшая — 5,2 м

Водоизмещение — ок. 3200 т

Дедвейт — ок. 700 т

Грузоподъёмность — 200 т

Автономность по запасам провизии — ок. 30 сут.

Дальность плавания (при скорости 14 уз) — 3000 миль

Тяга на швартовых — ок. 80 т

Фото: Минобороны РФ