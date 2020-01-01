Ростовская область создала единый центр судостроения и судоремонта
|20:30 12.05.2020
|Ростовская область
В Ростовской области создан Ресурсный центр судостроения и судоремонта.
Об этом сообщает пресс-служба Донского государственного технического университета, на базе которого создается объединение, пишет sudostroenie.info.
В рабочую группу включены крупнейшие профильные предприятия Ростовской области: АО "Азовская судоверфь", ОАО "Моряк", АО "Стапель", АО "РИФ", а также общественная организация Ассоциация "Водный транспорт Дона".
Первоочередная задача объединения — запуск новых образовательных программ по подготовке специалистов по четырем специальностям: инженер-технолог, инженер-экономист и инженер-конструктор в области судостроения и судоремонта, а также инженер по эксплуатации судов и плавучих устройств.
Дополнительно формируется совместная материально-техническая база: макеты и секции судов, корпусные детали и пр. Также планируется научно-исследовательская деятельность и маркетинговые исследования.
Руководителем центра избран председатель совета директоров АО "Азовская судоверфь" Александр Олейников.
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