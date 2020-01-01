В Ростовской области создан Ресурсный центр судостроения и судоремонта.

Об этом сообщает пресс-служба Донского государственного технического университета, на базе которого создается объединение, пишет sudostroenie.info.



В рабочую группу включены крупнейшие профильные предприятия Ростовской области: АО "Азовская судоверфь", ОАО "Моряк", АО "Стапель", АО "РИФ", а также общественная организация Ассоциация "Водный транспорт Дона".

Первоочередная задача объединения — запуск новых образовательных программ по подготовке специалистов по четырем специальностям: инженер-технолог, инженер-экономист и инженер-конструктор в области судостроения и судоремонта, а также инженер по эксплуатации судов и плавучих устройств.

Дополнительно формируется совместная материально-техническая база: макеты и секции судов, корпусные детали и пр. Также планируется научно-исследовательская деятельность и маркетинговые исследования.

Руководителем центра избран председатель совета директоров АО "Азовская судоверфь" Александр Олейников.