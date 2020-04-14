Морские порты Украины на минувшей неделе (2-8 мая), по оперативным данным, перегрузили на экспорт 984 тысяч тонн зерновых против 1,1 млн тонн неделей ранее (25 апреля — 1 мая).

Об этом свидетельствуют данные мониторинга информационно-аналитического агентства «АПК-Информ», пишут Порты Украины.

В частности, объем перевалки кукурузы составил 591 тыс. тонн, пшеницы — 351 тыс тонн, ячменя — 41 тыс тонн.

По данным агентства, наибольшие объемы зерновых отправлены в Китай — 104 тыс. тонн, Египет — 78 тыс. тонн, Вьетнам — 66 тыс. тонн.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт зерновых культур (товарная группа УКТВЭД 10) в 2019 году увеличился по сравнению с 2018 годом на 36,1% — до 56,713 млн тонн, в денежном выражении — на 33,1%, до $9,637 млрд.

По данным ГП «Администрация морских портов Украины», морские порты в 2019 году увеличили перевалку хлебных грузов по сравнению с 2018 годом на 32% — до 54,618 млн тонн, в том числе зерна — на 33,6%, до 53,857 млн тонн.