В Крыму "суд" начал рассматривать дело против владельца телеканала ATR

19:15 12.05.2020   Крым

Коллегия подконтрольного России Верховного суда Крыма начала рассмотрение уголовного дела в отношении владельца крымскотатарского телеканала ATR Ленура Ислямова.

Указывается, что Ислямов обвиняется в «организации незаконного вооруженного формирования, осуществлении диверсионных действий, а также по шести эпизодам ст. 280.1 УК России – «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России», сообщает информресурс «Крымский процесс».

Сообщается, что в связи с режимом «повышенной готовности» из-за коронавируса, который действует на территории Крыма до 31 мая, судебные приставы не допустили присутствия на первом судебном заседании по этому делу слушателей. Изданию не удалось получить комментарии стороны защиты по данному процессу.



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