Подконтрольный Кремлю Мировой суд Судака принял решение оштрафовать на 150 тысяч рублей председателя Судакского регионального меджлиса Ильвера Аметова, у которого 27 сентября 2019 года российские силовики провели обыск.

Как сообщил Крым.Реалии сам Аметов, штраф касается его предпринимательской деятельности.

Согласно постановлению, штраф определен судом «за производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности».

По информации Аметова, в прошлом году в конце сезона официанты и сотрудники кафе «Базыргян», владельцем которого он является, решили отметить закрытие сезона и принесли собой 12 бутылок коньяка, водки, шампанского, но не поставили его в известность об этом. Во время обыска, российские силовики их изъяли и обвинили Аметова в хранении спиртных напитков.

«Меня обвинили в том, что я хранил спиртное, я сколько ни доказывал, доказать не смог «уважаемым людям», что это не мое»,– говорит Аметов.

Он отметил, что в течение года было четыре судебных решения по делу о нарушении в осуществлении им предпринимательской деятельности. Аметов считает, что это «заказное дело за его политическую позицию и общественную деятельность».

«В итоге получилось 275 тысяч рублей из-за 12 бутылок, которые были не мои, которые принесли официанты и рабочие. К концу сезона на закрытие, они хотели отметить. Я отношения к этому не имею. Это моя точка зрения», – добавил мужчина.

В течение трех рабочих дней Аметову нужно оплатить данный штраф.

«Если я не оплачу, оно в двойне оказывается прибавляется. Теперь буду продавать машину, а что мне остается делать!?» – сказал он.