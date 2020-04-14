"Суд" оштрафовал крымскотатарского активиста из Судака на 150 тысяч рублей

18:15 12.05.2020   Крым

Подконтрольный Кремлю Мировой суд Судака принял решение оштрафовать на 150 тысяч рублей председателя Судакского регионального меджлиса Ильвера Аметова, у которого 27 сентября 2019 года российские силовики провели обыск. 

Как сообщил Крым.Реалии сам Аметов, штраф касается его предпринимательской деятельности.

Согласно постановлению, штраф определен судом «за производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности».

По информации Аметова, в прошлом году в конце сезона официанты и сотрудники кафе «Базыргян», владельцем которого он является, решили отметить закрытие сезона и принесли собой 12 бутылок коньяка, водки, шампанского, но не поставили его в известность об этом. Во время обыска, российские силовики их изъяли и обвинили Аметова в хранении спиртных напитков.

«Меня обвинили в том, что я хранил спиртное, я сколько ни доказывал, доказать не смог «уважаемым людям», что это не мое»,– говорит Аметов.

Он отметил, что в течение года было четыре судебных решения по делу о нарушении в осуществлении им предпринимательской деятельности. Аметов считает, что это «заказное дело за его политическую позицию и общественную деятельность».

«В итоге получилось 275 тысяч рублей из-за 12 бутылок, которые были не мои, которые принесли официанты и рабочие. К концу сезона на закрытие, они хотели отметить. Я отношения к этому не имею. Это моя точка зрения», – добавил мужчина.

В течение трех рабочих дней Аметову нужно оплатить данный штраф.

«Если я не оплачу, оно в двойне оказывается прибавляется. Теперь буду продавать машину, а что мне остается делать!?» – сказал он.



Ще на цю тему:

14:21 13.05.2020
"В умовах пандемії ніяких засобів захисту не видають" - дружина політв'язня Іззета Абдуллаєва
08:01 13.05.2020
Заява Херсонського міського меджлісу до роковин геноциду кримськотатарського народу
19:15 12.05.2020
В Крыму "суд" начал рассматривать дело против владельца телеканала ATR
10:45 12.05.2020
Удар у кримськотатарське серце: Чубаров прокоментував запуск у небо портрета Сталіна
10:30 12.05.2020
Карантин у СІЗО обмежив контакти кримських політв'язнів з адвокатами
20:15 07.05.2020
Суд по фигурантам белогорского «дела Хизб ут-Тахрир» перенесли – адвокат
17:01 07.05.2020
Полозов припускає, що стосовно кримських татар готується новий виток репресій
09:01 07.05.2020
«Из дела Мустафы Джемилева выделили новое уголовное дело в отношении «неустановленных лиц»,- адвокат Полозов
08:15 07.05.2020
Суд в Криму дозволив не розслідувати смерть Веджіє Кашка - адвокат
19:41 05.05.2020
В Крыму завершили предварительное следствие по делу Мустафы Джемилева – адвокат
17:21 05.05.2020
Хидирлез – головне кримськотатарське національне свято
17:01 05.05.2020
Фигурантов «белогорской группы» по делу Хизб ут-Тахрир этапировали в ФКУ СИЗО Ростова-на-Дону
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:15 04.05.2020
Азербайджан выделит ВОЗ дополнительно 5 миллионов долларов
13:40 04.05.2020
Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе - апреле выросли на 2,3%
20:45 28.04.2020
Срок пребывания иностранцев в Азербайджане продлен до 60 дней
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
Всі новини країни
Армения Армения
14:41 13.05.2020
Вірменія продовжить режим НС на місяць
19:00 08.05.2020
В парламенте Армении произошла массовая драка / Видео
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
Всі новини країни
Болгария Болгария
18:30 12.05.2020
Франція не впустила сезонних працівників з Болгарії, попри рекомендації ЄК
14:00 12.05.2020
Болгария начнет открывать отели с 13 мая
16:40 06.05.2020
Чрезвычайное положение в Болгарии отменяется с 13 мая
10:20 06.05.2020
Болгарія погрожує заблокувати переговори про вступ Північної Македонії в ЄС
Всі новини країни
Греция Греция
09:45 13.05.2020
Церкви Греції знову відкриються для вірян з 17 травня
09:45 12.05.2020
Туристичний сезон у Греції готуються відкрити 1 липня
16:00 08.05.2020
Греція пропонує "безпечний коридор" для подорожей з країн, які впоралися з коронавірусом
12:30 08.05.2020
Вооруженные силы Греции получат в лизинг беспилотник «Херон»
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:00 12.05.2020
МВФ опубликовал скорректированные показатели по бюджету Грузии на 2020 год
17:00 08.05.2020
Грузія викликає посла в Україні для консультацій через призначення Саакашвілі
15:45 07.05.2020
Грузія планує відкритись для іноземних туристів з 1 липня
11:20 06.05.2020
Отложенные из-за коронавируса учения НАТО пройдут в Грузии в 2021 году
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:40 08.05.2020
Конституционный суд Молдовы признал незаконным соглашение о займе у России
08:40 08.05.2020
Пророссийский политик готовит в Молдове акцию протеста в виде “церковной службы”
12:20 06.05.2020
ЄС очікує від Молдови виконання зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію
09:20 06.05.2020
Демократическая партия Молдовы сохранит коалицию с социалистами
Всі новини країни
Россия Россия
13:30 13.05.2020
Поляки получили последнее разрешение на строительство газопровода в обход России
12:45 13.05.2020
В России за сутки выявлено 10 028 заразившихся коронавирусом, всего — 242 271
11:45 13.05.2020
У Росії ОМОН затримав і відвіз у психлікарню шамана, який обіцяв “вигнати” Путіна
10:45 13.05.2020
США вилучили поставлені Росією апарати ШВЛ після пожеж в російських лікарнях
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 13.05.2020
У Румунії закривають сайти з фейковими новинами про коронавірус
18:45 12.05.2020
До Австрії прибув перший спецпотяг з трудовими мігрантами з Румунії
11:45 07.05.2020
КС Румунії визнав неконституційним указ президента про надзвичайний стан
10:45 07.05.2020
Румунська влада заблокувала доступ користувачів до сайтів із ніби православною тематикою
Всі новини країни
Турция Турция
15:41 13.05.2020
Іранський корабель Konarak затонув через невдалу мінну кладку, а не від удару ракети, – джерело
15:00 12.05.2020
Туреччина знову введе комендантську годину для боротьби з коронавірусом
08:40 12.05.2020
Фрегат ВМС Ирана нанес ракетный удар по дружественному судну - 19 человек погибло / Фото, видео
20:30 08.05.2020
Турция направила в Украину помощь для борьбы с пандемией / Видео
Всі новини країни
Украина Украина
16:01 13.05.2020
ATR призывает украинские телеканалы 18 мая запустить метроном в память жертв депортации крымскотатарского народа
15:21 13.05.2020
Міжнародне авіасполучення з 22 травня не відновиться — Мінінфраструктури
15:01 13.05.2020
Окупанти ліквідували два природних заповідника в Криму
14:21 13.05.2020
"В умовах пандемії ніяких засобів захисту не видають" - дружина політв'язня Іззета Абдуллаєва
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд