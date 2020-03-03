Продажа билетов на междугородние маршруты от автостанций «Крымавтотранса» полностью ограничена до 31 мая.

Об этом сообщила пресс-служба ГУП «Крымавтотранс», пишет Крыминформ.

«Продажа проездных документов на транспорт, следующий по междугородним маршрутам от автостанций предприятия «Крымавтотранс», полностью ограничена до 31 мая», – сообщил директор «Крымавтотранса» Андрей Бессмертный.

При этом свою работу продолжает транспорт пригородного направления. Он работает ежедневно в режиме выходного дня с 06.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00.

Ранее «Крымавтотранс» прекратил до 11 мая продажу билетов на междугородние автобусы.