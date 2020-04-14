Перед тем как стать музеем, сторожевой корабль "Сметливый" Черноморского флота пройдет доковый ремонт на "Севморзаводе".

Об этом ТАСС сообщил источник в судостроительной отрасли, пишет flot.com.

По словам собеседника агентства, корабль поставят в док в начале июня. Работы будут продолжаться примерно месяц.

Уже в качестве корабля-музея на "Сметливом", как и на крейсере "Аврора", останется экипаж сокращенного состава, который будет обеспечивать его непотопляемость, добавил источник. А открыть корабль-музей планируется к Дню ВМФ России.

Информация о планах вывода "Сметливого" из состава флота и превращения его в музей появилась в феврале 2020 года .

"Сметливый" – сторожевой корабль проекта 01090, несет службу с 1969 года. Водоизмещение – 4460 тонн, длина – 144 метра. Развивает скорость более 30 узлов. Основное вооружение – восемь пусковых установок для противокорабельных ракет Х-35 "Уран", а также спаренная 76-мм артустановка АК-726, два ЗРК "Волна", 533-мм торпедный аппарат и два реактивных бомбомета РБУ-1000.

В августе 2019 года корабль привлекали к наблюдению за действиями в Черном море американского эсминца "Портер".