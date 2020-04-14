Запорожское конструкторское бюро "Прогресс" поставило в Турцию уже 12 двигателей АИ-450 для турецких ударных беспилотников Akinci.

В феврале 2020 году Запорожское моторостроительное Конструкторское Бюро «Прогресс» им. академика А. Г. Ивченко экспортировало турецкой компании Baykar Makina Sanayi Ve Ticaret As ((Ikitelli Organize Sanayi Bolgesi Metal-Is Sanayi Sitesi15. Blok No: 1) еще два авиационных двигателя для БПЛА этого типа АИ-450Т на общую сумму 640 тысяч долларов, пишет издание Крылья.

Таким образом, общее количество поставленных в Турцию двигателей указанного типа достигла 12: шесть были экспортированы в 2019 году и четыре в 2018 году.