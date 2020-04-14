Украина поставила в Турцию уже 12 двигателей для ударных беспилотников

19:45 12.05.2020   Украина

Запорожское конструкторское бюро  "Прогресс" поставило в Турцию уже 12 двигателей АИ-450 для турецких ударных беспилотников Akinci.

В феврале 2020 году Запорожское моторостроительное Конструкторское Бюро «Прогресс» им. академика А. Г. Ивченко экспортировало турецкой компании Baykar Makina Sanayi Ve Ticaret As ((Ikitelli Organize Sanayi Bolgesi Metal-Is Sanayi Sitesi15. Blok No: 1) еще два авиационных двигателя для БПЛА этого типа АИ-450Т на общую сумму 640 тысяч долларов, пишет издание Крылья.

Таким образом, общее количество поставленных в Турцию двигателей указанного типа достигла 12: шесть были экспортированы в 2019 году и четыре в 2018 году.



Ще на цю тему:

11:20 12.05.2020
Міноборони показало випробування ракетних комплексів "Вільха" та "Нептун" / Відео
12:00 08.05.2020
Для підвищення ефективності корабельної артилерії в Україні створено систему Stilet / Фото
10:00 08.05.2020
Фахівці “НВК Іскра” представили новий проєкт РЛС «Траса–М»
09:20 08.05.2020
КБ «Південне» запатентувало безшумний мінометний постріл / Фото
13:30 07.05.2020
В Україні з 2021 року почнуть серійне виробництво ракетної системи "Вільха-М", - "Укроборонпром"
17:30 04.05.2020
Гонка озброєннь: Світ, Україна, Росія
18:20 30.04.2020
ВМС Украины для Водолазной школы закупит учебный комплекс водолазной подготовки / Фото
10:00 30.04.2020
КБ «Південне» повідомило по успішне випробування реактивних снарядів до «Граду»
08:40 30.04.2020
Збройні сили отримали чергову партію ракет «Вільха»
15:21 29.04.2020
«Тайфун» випробували на дальність
17:30 28.04.2020
Сучасна українська система спостереження та розвідки «Селена-Х» / Фото
12:00 28.04.2020
НВК “Іскра” розпочала серійне виробництво контрбатарейних радарів на замовлення української армії
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:15 04.05.2020
Азербайджан выделит ВОЗ дополнительно 5 миллионов долларов
13:40 04.05.2020
Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе - апреле выросли на 2,3%
20:45 28.04.2020
Срок пребывания иностранцев в Азербайджане продлен до 60 дней
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
Всі новини країни
Армения Армения
14:41 13.05.2020
Вірменія продовжить режим НС на місяць
19:00 08.05.2020
В парламенте Армении произошла массовая драка / Видео
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
Всі новини країни
Болгария Болгария
18:30 12.05.2020
Франція не впустила сезонних працівників з Болгарії, попри рекомендації ЄК
14:00 12.05.2020
Болгария начнет открывать отели с 13 мая
16:40 06.05.2020
Чрезвычайное положение в Болгарии отменяется с 13 мая
10:20 06.05.2020
Болгарія погрожує заблокувати переговори про вступ Північної Македонії в ЄС
Всі новини країни
Греция Греция
09:45 13.05.2020
Церкви Греції знову відкриються для вірян з 17 травня
09:45 12.05.2020
Туристичний сезон у Греції готуються відкрити 1 липня
16:00 08.05.2020
Греція пропонує "безпечний коридор" для подорожей з країн, які впоралися з коронавірусом
12:30 08.05.2020
Вооруженные силы Греции получат в лизинг беспилотник «Херон»
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:00 12.05.2020
МВФ опубликовал скорректированные показатели по бюджету Грузии на 2020 год
17:00 08.05.2020
Грузія викликає посла в Україні для консультацій через призначення Саакашвілі
15:45 07.05.2020
Грузія планує відкритись для іноземних туристів з 1 липня
11:20 06.05.2020
Отложенные из-за коронавируса учения НАТО пройдут в Грузии в 2021 году
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:40 08.05.2020
Конституционный суд Молдовы признал незаконным соглашение о займе у России
08:40 08.05.2020
Пророссийский политик готовит в Молдове акцию протеста в виде “церковной службы”
12:20 06.05.2020
ЄС очікує від Молдови виконання зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію
09:20 06.05.2020
Демократическая партия Молдовы сохранит коалицию с социалистами
Всі новини країни
Россия Россия
13:30 13.05.2020
Поляки получили последнее разрешение на строительство газопровода в обход России
12:45 13.05.2020
В России за сутки выявлено 10 028 заразившихся коронавирусом, всего — 242 271
11:45 13.05.2020
У Росії ОМОН затримав і відвіз у психлікарню шамана, який обіцяв “вигнати” Путіна
10:45 13.05.2020
США вилучили поставлені Росією апарати ШВЛ після пожеж в російських лікарнях
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 13.05.2020
У Румунії закривають сайти з фейковими новинами про коронавірус
18:45 12.05.2020
До Австрії прибув перший спецпотяг з трудовими мігрантами з Румунії
11:45 07.05.2020
КС Румунії визнав неконституційним указ президента про надзвичайний стан
10:45 07.05.2020
Румунська влада заблокувала доступ користувачів до сайтів із ніби православною тематикою
Всі новини країни
Турция Турция
15:41 13.05.2020
Іранський корабель Konarak затонув через невдалу мінну кладку, а не від удару ракети, – джерело
15:00 12.05.2020
Туреччина знову введе комендантську годину для боротьби з коронавірусом
08:40 12.05.2020
Фрегат ВМС Ирана нанес ракетный удар по дружественному судну - 19 человек погибло / Фото, видео
20:30 08.05.2020
Турция направила в Украину помощь для борьбы с пандемией / Видео
Всі новини країни
Украина Украина
16:01 13.05.2020
ATR призывает украинские телеканалы 18 мая запустить метроном в память жертв депортации крымскотатарского народа
15:21 13.05.2020
Міжнародне авіасполучення з 22 травня не відновиться — Мінінфраструктури
15:01 13.05.2020
Окупанти ліквідували два природних заповідника в Криму
14:21 13.05.2020
"В умовах пандемії ніяких засобів захисту не видають" - дружина політв'язня Іззета Абдуллаєва
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд