Санкции: Крупный российский брокер прекратил обслуживать клиентов из оккупированного Крыма
|19:00 12.05.2020
|Крым
Российская брокерская компания «Фридом Финанс» прекратила открывать счета клиентам с пропиской в оккупированном Крыму, а от уже существующих потребовала продать акции американских компаний.
Как пишут Ведомости, теперь компания при попытке ввести при регистрации адрес на территории оккупированного Россией полуострова предупреждает о невозможности открыть счет, передает ghall.com.
Консультант компании пояснил это «западными ограничениями, которые не признают эту территорию».
При этом старые клиенты «Фридом Финанса» столкнулись с блокировкой счетов из-за невозможности обновить анкетные данные, поскольку система требует от них указать адрес за пределами Крыма.
В ЦБ РФ отметили, что у брокеров нет обязанности заключать договор с любым лицом, которое к нему обратиться.
В октябре 2019 года Freedom Holding (материнская компания «Фридом Финанса») получила официальный листинг на американской фондовой бирже NASDAQ без привлечения капитала, ее капитализация оценивается в $925 млн.
Freedom Holding Corp. — инвестиционная корпорация, которая в том числе занимается розничными брокерскими операциями с ценными бумагами, исследованиями, консультациями в области инвестиций, изучением рынка, оказанием корпоративных, банковских и андеррайтинговых услуг.
Компания зарегистрирована в США, но имеет филиалы и офисы в России (банк «Фридом Финанс» и одноименную брокерскую компанию), Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Украине, Германии, США и на Кипре.
В последние годы в России компания поглотила нескольких более мелких конкурентов.
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