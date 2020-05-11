У понеділок, 11 травня, вранці до Відня прибув перший спеціальний потяг з близько 80 румунськими працівниками, які повинні опікуватися літніми людьми в Австрі ї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ORF.

Потяг вирушив у неділю ввечері з румунського міста Тимішоари та проїхав без зупинок до Відня.

Попри те, що в поїзді було місце для 350 людей, він привіз до Австрії лише 80 громадян. Пасажири були зобов’язані носити маски та рукавички під час поїздки.

"Час для бронювання був дуже коротким. Але у нас ще заплановано кілька поїздів. Ми очікуємо, що в наступні дні до Відня приїде значно більше доглядачів", - заявив представник Австрійської залізниці Бернхард Рідер.

За його словами, працівники вже пройшли обширну медичну перевірку в Румунії перед виїздом. Їм виміряли температуру і перевірили загальний стан здоров’я.

У Відні вони повинні здати лабораторний тест на коронавірус, результат якого повинен бути відомий протягом декількох годин.

Тисячі румунських сезонних робітників також доставляють до Німеччини та Великої Британії чартерними рейсами, аби вони працювали у сільському господарстві.

Як відомо, раніше спроби України обмежити виїзд заробітчан призвели до скандалу (детальніше у статті "Назад до СРСР: чому заборона рейсів для заробітчан стосується всіх"), після чого уряд пішов на часткові поступки, призначивши віцепрем'єра Пристайка відповідальним за переговори з іншими країнами, які захочуть запросити українських працівників.

В МЗС стверджували, що у якості посередника збирають та передають Пристайку інформацію про заплановані рейси із заробітчанами.