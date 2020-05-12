Франція відмовилася впустити дві групи сезонних працівників з Болгарії, попри рекомендації Єврокомісії спростити пересування для таких категорій працівників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Франція не впустила на територію країни дві групи болгарських трудових мігрантів, загалом 83 людей, що прибули для роботи за трудовими контрактами зі своїми роботодавцями 7 та 9 травня. Підставою для відмови назвали те, що Франція в умовах надзвичайного стану (який закінчився вчора) не впускає на територію країни іноземних громадян: починаючи з 8 квітня, в’їхати могли тільки громадяни та особи з дозволом на постійне проживання.

Водночас Єврокомісія 30 квітня опублікувала рекомендації, які мають забезпечити безперешкодне пересування працівників найважливіших сфер у межах ЄС.

"Комісія підготувала нові практичні поради, щоб гарантувати, що мобільні працівники у межах ЄС, особливо ті, що зайняті у критично важливих сферах для боротьби з коронавірусом, могли потрапити на роботу. Це включає, але не обмежується, працівниками сфери охорони здоров’я та продовольчого сектору, а також інших важливих сфер, як догляд за дітьми, людьми похилого віку, працівниками критичної інфраструктури", - йдеться у документі.

Зазначається, що дані працівники з Болгарії вже не вперше їхали на роботу до Франції і мали трудові контракти.

Водночас, у поліції виданню прокоментували, що робітники не мали усіх необхідних документів, зокрема, щодо майбутнього місця проживання та точної тривалості перебування.

З іншого боку, французький юрист Квентен Декімп, який був на місці, каже, що з того, що бачив він сам, у працівників були необхідні документи і "підстави для їхнього недопуску є сумнівними".

Він також зазначає, що оскільки надзвичайний стан у Франції мав закінчитись 11 травня, а саме ним пояснили недопуск трудових мігрантів, їх могли залишити на один день у зоні очікування і потім впустити в країну, а не відправляти додому.

У Болгарії випадок подекуди сприйняли як дискримінацію. Зокрема, Дімітар Манолов, лідер профспілки Podkrepa, заявив, що вважає причиною неприязне ставлення до людей ромської національності. Втім, офіційно про етнічну належність працівників не згадувалося.

Представник Єврокомісії у коментарі виданню сказав, що, справді, рекомендацій не завжди дотримуються, але ЄС "продовжує працювати з країнами-членами", щоб правила були зрозумілими для всіх.