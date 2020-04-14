Захоплення штабу ВМС у Криму: підозру повідомили ще двом учасникам НЗФ "Рубіж"
|18:00 12.05.2020
|Крым
Ще двом учасникам НЗФ “Рубіж”, підозрюваних у тому, що брали участь в захопленні штабу Військово-морських сил України у місті Севастополі, повідомлено про підозру.
Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури АР Крим.
"... повідомили про підозру двом учасникам незаконного збройного формування “Добровольча народна дружина “Рубіж” за ч. 2 ст. 260 КК України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності)", - йдеться у повідомленні.
Санкція інкримінованої статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені громадяни України, будучи учасниками НЗФ “Добровольча народна дружина “Рубіж”, 19-20 березня 2014 року брали участь в облозі та захопленні штабу ВМС України у місті Севастополі. На даний час підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення їх місцеперебування", - вказали у прокуратурі.
Нагадаємо, раніше про підозру повідомили ще низці учасників НЗФ "Рубіж".
Ще на цю тему:
ATR призывает украинские телеканалы 18 мая запустить метроном в память жертв депортации крымскотатарского народа
Прокуратура АРК використовує інтерв'ю Гордона в кримінальному провадженні проти Поклонської
У комітеті ВР створять робочу групу щодо адмінустрою Криму
Як діють кримські санкції (4). Зрив термінів виробництва ракетних корветів проекту «Каракурт» на суднобудівному заводі «Море» у Феодосії
Российские полицейские утверждают, что задержали «члена экстремистской организации» в Крыму
"Суд" оставил Олега Приходько под стражей до 15 сентября
В оккупированном Крыму заявили, что курортного сезона-2020 не будет
Путину могут помочь умереть, мы надеемся - Джемилев
«Все йде до того, що Росія сама відмовиться від Криму» – Андреас Умланд про санкції та заяву Шредера