Ще двом учасникам НЗФ “Рубіж”, підозрюваних у тому, що брали участь в захопленні штабу Військово-морських сил України у місті Севастополі, повідомлено про підозру.

Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури АР Крим.

"... повідомили про підозру двом учасникам незаконного збройного формування “Добровольча народна дружина “Рубіж” за ч. 2 ст. 260 КК України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності)", - йдеться у повідомленні.

Санкція інкримінованої статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені громадяни України, будучи учасниками НЗФ “Добровольча народна дружина “Рубіж”, 19-20 березня 2014 року брали участь в облозі та захопленні штабу ВМС України у місті Севастополі. На даний час підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення їх місцеперебування", - вказали у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше про підозру повідомили ще низці учасників НЗФ "Рубіж".