Почти половина крымской воды не доходит до потребителя
|17:45 12.05.2020
|Крым
Драгоценная влага утекает сквозь дырявые трубы – уровень утечки и неучтенного расхода в оккупированном Крыму в 2019 году составил 47%.
Об этом пишет КИА со ссылкой на официальные данные Крымстата.
Так, согласно информации Крымстата, протяженность водопроводных сетей полуострова – почти 14 тысяч километров, больше половины (56,5%) нуждается в замене. В 2019 году было заменено 114,8 километров водопровода – чуть меньше одного процента.
При этом в 2019 году из-за высокой степени износа сетей и оборудования утечка и неучтенный расход воды составили 47,0% от общего объема воды, поданной в сеть, сообщает Крымстат.
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