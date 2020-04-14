Драгоценная влага утекает сквозь дырявые трубы – уровень утечки и неучтенного расхода в оккупированном Крыму в 2019 году составил 47%.

Об этом пишет КИА со ссылкой на официальные данные Крымстата.

Так, согласно информации Крымстата, протяженность водопроводных сетей полуострова – почти 14 тысяч километров, больше половины (56,5%) нуждается в замене. В 2019 году было заменено 114,8 километров водопровода – чуть меньше одного процента.

При этом в 2019 году из-за высокой степени износа сетей и оборудования утечка и неучтенный расход воды составили 47,0% от общего объема воды, поданной в сеть, сообщает Крымстат.