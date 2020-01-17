В первом квартале морпорт «Южный» получил чистую прибыль 221,3 млн грн
|17:30 12.05.2020
|Украина
Госпредприятие «Морской торговый порт (МТП) «Южный» в январе-марте 2020 года увеличило чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 21,3 раза, или на 210,9 млн грн — до 221,3 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба госстивидора, пишет издание Порты Украины.
«В конце первого квартала завершился процесс перехода на международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности, который начался с 1 января 2018 года. Начиная с 2019 года, финансовая отчетность предприятия составлена в соответствии с требованиями этих стандартов», — сказано в сообщении.
ГП «МТП «Южный» оперирует причалами №5, 6, 7, 8, 9 и 38 морского порта «Пивденный». Госстивидор в 2019 году увеличил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 23%, или на 2,841 млн тонн — до рекордных 15,153 млн тонн.
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