Госпредприятие «Морской торговый порт (МТП) «Южный» в январе-марте 2020 года увеличило чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 21,3 раза, или на 210,9 млн грн — до 221,3 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба госстивидора, пишет издание Порты Украины.

«В конце первого квартала завершился процесс перехода на международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности, который начался с 1 января 2018 года. Начиная с 2019 года, финансовая отчетность предприятия составлена в соответствии с требованиями этих стандартов», — сказано в сообщении.

ГП «МТП «Южный» оперирует причалами №5, 6, 7, 8, 9 и 38 морского порта «Пивденный». Госстивидор в 2019 году увеличил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 23%, или на 2,841 млн тонн — до рекордных 15,153 млн тонн.