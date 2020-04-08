Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал 6-ю оценку экономического состояния Грузии, в которой основные фискальные показатели страны на 2020 год скорректированы с учетом пандемии COVID-19.

МВФ заявил, что достиг соглашения с правительством Грузии об увеличении дефицита бюджета 2020 года до 8,5% ВВП, что составит 4,1 млрд лари, пишет издание Бизнес.Грузия.

По существующему прогнозу, доходы сократятся до 2,8% ВВП. Пакет финансовой помощи, который направлен на устранение «шокового воздействия на здравоохранение и социально-экономическое положение», увеличит расходые правительства на 3% ВВП.

По информации МВФ, поскольку правительству Грузии придется выделять дополнительные бюджетные ресурсы для смягчения последствий пандемии коронавируса, общие бюджетные расходы также увеличились.

В 2020 году расходы государственного бюджета увеличатся с 14,2 млрд лари в 2019 году до 16,2 млрд лари (первоначальный показатель на 2020 год составлял 14,8 млрд лари). Правительство потратит 4,6 млрд лари на социальные и другие компенсации (первоначальный показатель — 4,1 млрд лари).

Общие доходы бюджета в этом году составят 12,1 млрд лари (на 1,4 млрд долларов меньше первоначального прогноза). В частности, в 2020 году налоговые поступления (НДС) от товаров и услуг будут снижены на 600 миллионов лари по сравнению с первоначальными прогнозными показателями.

МВФ заявил, что государственный долг Грузии, который в настоящее время составляет 21 млрд лари, для финансирования увеличенного дефицита бюджета увеличится до 31,5 млрд лари.

«Государственный долг оценивается, как стабильный, несмотря на ожидаемый резкий рост в 2020 году, что вызвано обесцениванием и тем пакетом финансовой помощи, который будет направлен на финансирование мер по здравоохранению и социально-экономических мер на фоне пандемии COVID-19», — говорится в заявлении Международного валютного фонда.

По заявлению МВФ, «фискальная консолидация и более высокий среднесрочный рост приведут к сокращению государственного долга в отношении к ВВП». Однако, по мнению организации, «валютные риски могут повлиять на динамику задолженности».