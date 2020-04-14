Во вторник, 12 мая, экипаж малого ракетного корабля "Орехово-Зуево", выполняющий задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, провел тренировку по противовоздушной обороне.

Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, по легенде учений расчеты ПВО корабля обнаружили группу самолетов условного противника с курсом, ведущим на "Орехово-Зуево", пишет flot.com.

Расчеты корабельного боевого информационного поста обнаружили и классифицировали имитированные цели, а расчеты ПВО при подходе условных воздушных целей на дистанцию поражения электронными пусками успешно их уничтожили, добавили в пресс-службе.

Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" выполняет задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море с апреля 2020 года.

"Орехово-Зуево" – седьмой МРК проекта 21631 (шифр "Буян-М"), его заложили на Зеленодольском судостроительном заводе 29 мая 2014 года. Корабль включили в состав ВМФ в декабре 2018 года.

Весной 2019 года МРК "Орехово-Зуево" впервые выполнял задачи в Средиземном море.

МРК проекта 21631 типа "река-море" оснащены современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения, в том числе – восемью высокоточными крылатыми ракетами "Калибр". Водоизмещение корабля – 949 тонн при длине 75 метров и ширине 11 метров. Максимальная скорость – 25 узлов. Дальность плавания – 2500 миль, автономность – 10 суток. Экипаж – 52 человека.