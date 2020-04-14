В Крыму за сутки 7 новых случаев заражения COVID-19, двое скончались

16:20 12.05.2020   Крым

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в оккупированном Крыму за сутки выросло на семь человек. 

Об этом во время заседания "оперативного штаба" сообщил т.н. "глава Крыма" Сергей Аксёнов, пишет Крыинформ.

«За истекшие сутки у нас семь заразившихся. Четыре – это город Алушта, два медицинских работника, там, где у нас был обсерватор, очаг известный, и два человека заразились – один из них сотрудник Роспотребнадзора и супруг. Красноперекопский район село Почетное и Сакская больница, два медицинских работника, как ни печально», – сообщил Аксёнов.

За последние сутки два человека с подтвержденным коронавирусом скончались в оккупированном Крыму, - добавил Сергей Аксёнов.

«У нас, к сожалению большому, два человека скончались, две женщины за истекшие сутки. Окончательный диагноз не установлен, будем говорить, что от сопутствующих заболеваний. Но у них было заражение коронавирусом, – сообщил Аксёнов.

На территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 209 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 64 пациента.

Режим самоизоляции в Крыму продлен до 31 мая. С сегодняшнего дня в республике вводится обязательный масочный режим в общественных местах, за его нарушение предусмотрены штрафы.



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