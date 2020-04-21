У Конгресі США 11 травня представили проєкт резолюції, який закликає Росію звільнити всіх політичних в’язнів, зокрема, кримчан, і пропонує уряду Сполучених Штатів Америки запровадити нові санкції проти російської влади за порушення прав людини.

Про це йдеться в повідомленні комітету закордонних справ Палати представників США, пише Радіо Свобода.

«Володимир Путін – жорстокий авторитарний лідер із тривалою історією придушення громадянських свобод, в тому числі свободи преси, свободи слова, політичної опозиції і демократії. Варто тільки згадати жорстоке вбивство критика путінського режиму Бориса Нємцова, щоб побачити, як Путін грубо пригнічує тих, хто виступає проти нього», – заявив один із авторів резолюції конгресмен від демократів, голова комітету закордонних справ Еліот Енгель.

У резолюції також наголошується на необхідності звільнення журналістів, активістів, правозахисників, учасників мирних організацій і громадян України, засуджених у Росії й анексованому нею Криму.

Російський полковник Ігор Гіркін (псевдо «Стрєлков»), який на той час був одним із ватажків угруповання «ДНР», отримує благословення священника УПЦ (МП), української філії РПЦ, в уже непідконтрольному владі Донецьку, 2014 рік

Співавтором резолюції виступив член комітету закордонних справ Палати представників конгресмен Майкл Мак-Кол, який представляє Республіканську партію США.

У січні цього року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти семи осіб і московської приватної залізничної компанії через незаконні вибори, які Росія провела в анексованому Криму і початок залізничного сполучення Керченським мостом.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова раніше повідомляла, що в ув'язненні в Росії перебувають 115 громадян України, з яких понад 80 – кримські татари. У списку Кримськотатарського ресурсного центру значаться 86 кримських політв'язнів. Такі ж цифри – у Кримської правозахисної групи.

Правозахисники й адвокати називають ці кримінальні справи переслідуванням за політичною, національною чи релігійною ознакою. Влада Росії це заперечує