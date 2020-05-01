Міністерство оборони України визначило обсяг витрат на оновлення та підтримання бойової готовності корабельного складу Військово-Морських Сил України в 2020 році.

Зокрема, згідно із затвердженою бюджетною програмою розвитку, закупівлі, модернізації та ремонту озброєння, цього року планується повністю завершити модернізацію флагмана ВМСУ фрегата «Гетьман Сагайдачний» (F130), на що мають витратити 436 мільйонів гривень, пише Український мілітарний портал.

Також планується проведення ремонту трьох бойових кораблів та отримання шести нових броньованих катерів різного призначення за контрактами, які були укладені в попередніх роках.

Щодо катерів, то як відомо наразі тривають ходові випробування перших двох десантно-штурмових катерів проєкту 58503 «Кентавр-ЛК» L450 «Станіслав» та L451 «Малин», а також сьомого малого броньованого артилерійського катеру «Костопіль» проєкту 58155, шифр «МБАК» (так звана «Гюрза-М»).

Також 8 лютого 2019 року, на київському заводі «Кузня на Рибальському» відбулась закладка третього швидкісного десантно-штурмового та восьмого броньованого артилерійського катерів. Тобто загалом 5 катерів, відомості про шостий законтрактований бронекатер відсутні.

Зауважимо, що у бюджетній програмі не згадується середній розвідувальний корабель, якій будується в інтересах Військово-Морських Сил ЗС України ПрАТ «Кузня на Рибальському» та наразі проходить ходові випробування та добудову в Одесі. Незрозуміла доля багатостраждального проєкту ракетних катерів, особливо, якщо згадати заяву командувача ВМСУ, що незабаром планують розпочати будівництво нового типу катерів вітчизняного проєкту, частина агрегатів якого вже є в металі, пише УМП.

Варто також згадати, що окрім власних можливостей, ВМСУ також мають поповнитися за рахунок американської військової допомоги, а саме патрульних катерів Mark VI, з яких сформують дивізіон для служби в Азовському морі. Також раніше цьогоріч планувалась передача наступних двох патрульних катерів проєкту Island, проте згодом повідомили, що всі три катери заплановані до передачі, передадуть у травні 2021 року.