10 кораблей Каспийской флотилии РФ были задействованы в тренировке по противовоздушной обороне

21:00 08.05.2020   Россия

С экипажами кораблей Каспийской флотилии России в рамках тренировки по противовоздушной обороне были отработаны действия дежурных сил по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов воздушного противника.

По замыслу учения из центра управления флотилией на дежурный корабль поступила информация о взлете авиагруппы с аэродрома условного противника. Корабли соединения были приведены в готовность к применению средств ПВО, боевые расчеты начали приём и анализ данных по воздушной обстановке, пишет пресс-служба Минобороны России.

Воздушные цели были уничтожены электронными пусками из зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Палаш», а также из артиллерийских установок АК-630.

В учении были задействованы дежурные расчёты около 10 надводных кораблей и катеров флотилии, в том числе ракетные корабли «Татарстан» и «Дагестан», малые ракетные и артиллерийские корабли «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Махачкала» и «Астрахань».

Все мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.



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