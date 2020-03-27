В Україну повернулися 170 моряків, які “застрягли” у німецькому порту через карантин
|20:45 08.05.2020
|Украина
Українські моряки, які через карантин були заблоковані на борту круїзного лайнера «Mein Schiff 3» у німецькому порту Куксхафен, сьогодні, 8 травня, повернулися на Батьківщину.
Про це Укрінформу повідомили у Профспілці працівників морського транспорту України.
«Рейсом з Німеччини в Україну щойно повернулося 170 українських моряків з круїзного лайнера «Mein Schiff 3», які були заблоковані на борту судна в німецькому порту Куксхафен у зв’язку з карантином», - сказала представниця профспілки Наталія Іжиця.
У галузевій профспілці поінформували, що до них звернувся інспектор Міжнародної федерації транспортників (ITF) в Німеччині Хамані Амаду. Він повідомив, що на борту круїзного лайнера «Mein Schiff 3» (IMO: 964173, прапор Мальти) компанії TUI Cruises перебувають 170 українських моряків, яким потрібна допомога з поверненням додому.
Профспілка працівників морського транспорту України зв'язалася з німецькою профспілкою та представниками компанії TUI Cruises.
«Компанія організувала для моряків чартерний рейс до Києва, а оскільки серед членів екіпажу 167 моряків - одесити, додому вони вирушать на автобусах», - повідомила Іжиця.
Вона також поінформувала, що керівництво профспілки зв'язалося з автоперевізником, щоб проконтролювати організацію перевезення українців до Одеси. Окрім того, моряків проконсультували, що вони зможуть провести необхідний період ізоляції в домашніх умовах, скориставшись додатком «Дій вдома».
Профспілка працівників морського транспорту України (ПРМТУ) - найбільша національна галузева профспілка, єдина морська членська організація Міжнародної та Європейської федерацій транспортників (ITF і ETF) в нашій країні. ПРМТУ об'єднує сьогодні понад 80 тисяч членів, з яких понад 50 тисяч є українськими моряками, які працюють на міжнародних морських роботодавців.
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