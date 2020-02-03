Турция направила в Украину помощь для борьбы с пандемией / Видео

20:30 08.05.2020   Турция

Турция направила в Украину самолет с грузом медицинской помощи для борьбы с пандемией коронавируса нового типа (Сovid-19).

Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, пишет Анадолу.

Груз помощи был подготовлен по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана. 

Ранее Турция отправила груз с медпомощью в США, ЮАР, Палестину, Италию, Испанию, Македонию, Черногорию, Сербию, Боснию и Герцеговине, Косово, Великобританию, Сомали, Тунис и многие другие страны.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в период пандемии за помощью к Турции обратились 128 стран.

Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

11 февраля 2020 года заболевание получило название нового коронавирусного заболевания (Covıd-2019). 11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.



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