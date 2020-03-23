Підконтрольний Росії Верховний суд Криму призначив на 19 травня розгляд апеляційної скарги на вирок Ялтинського міського суду щодо «свідка Єгови» Артема Герасимова.

Інформація про це є на сайті суду. Засідання планують почати о 13:00, пише Крим.Реалії.

Раніше повідомлялося, що на 26 травня призначено розгляд апеляційної скарги на вирок «свідку Єгови» з Джанкоя Сергію Філатову.

Підконтрольні Росії Джанкойський районний суд і Верховний суд Криму відмовили захисту засудженого до шести років в'язниці «свідка Єгови» Сергія Філатова в клопотаннях про зміну запобіжного заходу з утримання в СІЗО на домашній арешт.

Джанкойський районний суд 5 березня засудив кримчанина Сергія Філатова до шести років колонії загального режиму, визнавши винним в «організації діяльності екстремістської організації» (частина 1 статті 282.2 Кримінального кодексу Росії). Після оголошення вироку Філатова прямо з будівлі суду відвезли в СІЗО Сімферополя. Раніше він очолював у Північному Криму місцеву релігійну громаду «Свідків Єгови».

Кримінальне переслідування Артема Герасимова почалося 20 березня 2019 року. Він проводив богослужіння, що слідство трактує як «організацію діяльності екстремістської організації».

Підконтрольний Росії Ялтинський міський суд засудив Герасимова до штрафу в розмірі 400 тисяч рублів.

Міністерство закордонних справ України висловило протест через вирок Філатову. Пізніше Делегація США в ОБСЄ засудила переслідування мусульман і «Свідків Єгови» в Криму.

Сергій Філатов із сім'єю напередодні вироку, лютий 2020 рік. Фото з сайту Крим.Реалії