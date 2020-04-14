Міністерство реінтеграції окупованих територій України повідомляє про 30 військових навчань, проведених Міноборони Росії в анексованому Криму в квітні, незважаючи на загрозу COVID-19.

«У цілому за квітень 2020 року в Криму пройшло понад 30 пам'ятних військових навчань різних окупаційних військ – від мінно-розшукової служби та розрахунків безпілотних літальних апаратів до підрозділів морської піхоти, з'єднань кораблів, авіації і ЗРК С-400», – йдеться в повідомленні українського міністерства, пише Крим.Релії.

Вказується, що 17 квітня в Росії було заявлено про перекидання підрозділів Чорноморського флоту Росії з тимчасово окупованого Криму до Абхазії (окупована Росією територія Грузії). Цей факт подавався як продовження «гуманітарної місії» збройних сил Росії в контексті боротьби з епідемією коронавірусу.

30 квітня армійський корпус Чорноморського флоту Росії провів навчання з «відбиття нападу» диверсійної групи умовного противника в філії військово-морського клінічного госпіталю в Сімферополі.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові і в акваторії Чорного моря. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Резолюція Генеральної Асамблеєю ООН, схвалена 17 грудня 2018 року в зв'язку з мілітаризацією Криму, Чорного і Азовського морів, закликає Росію вивести свої війська з території Криму і засуджує зростаючу російську військову присутність у Чорному і Азовському морях.

Наразі Криму зареєстровано 177 випадків коронавірусної інфекції. Видужали за весь період – 44 людини, двоє померло. У Севастополі – 118 заражень COVID-19, при цьому двоє померли.