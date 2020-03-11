Поставки новейших истребителей Су-57 в ВКС России запланированы в два этапа: до середины 2020-х годов – с двигателем четвертого поколения, после – с двигателем пятого поколения.

Как пишет Военное.РФ, об этом в пятницу, 8 мая, сообщили рсссийские СМИ со ссылкой на заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко.

"Значимым событием для нас станет начало серийной поставки самолетов Су-57. Отмечу, что Су-57 будет поступать в войска в два этапа", – сказал он в интервью журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.

Су-57 (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, ПАК ФА) – российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ "Сухого". Он оснащен принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа.

На данный момент истребители Су-57 получают так называемый двигатель первого этапа – это турбореактивный АЛ-41Ф1, которым также оснащаются истребители Су-35. Новая силовая установка будет отличаться от АЛ-41Ф1 повышенной топливной эффективностью и меньшей стоимостью жизненного цикла.

Су-57, оснащенный первым образцом двигателя второго этапа, впервые поднялся в воздух в декабре 2017 года. Тогда президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь отметил, что испытания нового агрегата потребуют несколько лет, прежде чем его отправят в серию.

В ходе международного военно-технического форума "Армия-2019" Минобороны РФ и ОАК подписали контракт на поставку 76 истребителей Су-57. Соглашение рассчитано до 2028 года. Первую серийную машину военные планировали получить в 2019 году, но в конце декабря под Комсомольском-на-Амуре произошло ЧП: во время испытаний разбился Су-57. Официальных заявлений не последовало, но источники утверждали, что потерпел крушение первый серийный Су-57.