ПАО «Киевский судостроительно-судоремонтный завод» (КССРЗ) в четверг, 7 мая, спустило на воду после ремонта несамоходное сухогрузное судно Т-313, принадлежащее ФГУ «Днепровский район Госгидрографии».

Об этом сообщила пресс-служба предприятия, передают Порты Украины.

В ходе ремонта произведены работы по очистке и окраске корпуса судна, по замене значительной части наружной обшивки, выполнен ремонт судовых устройств (якорные, швартовые, мачтовые) и другие работы.

В апреле КССРЗ спустило на воду после ремонта несамоходное сухогрузное судно 3035, принадлежащее ООО «Соби» (Киев).

Киевский судостроительно-судоремонтный завод специализируется на строительстве и ремонте судов длиной до 120 метров, доковым весом до 1,8 тыс. тонн. Предприятие выпускает сложные металлоконструкции, горно-обогатительное оборудование, осуществляет ремонт силовых агрегатов.