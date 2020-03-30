ВМФ России получит в этом году 22 боевых корабля и 15 судов обеспечения
|19:45 08.05.2020
|Россия
Военно-морской флот России получит в 2020 году 22 боевых корабля и 15 судов обеспечения.
Об этом сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью журналу «Национальная оборона», майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни, передает ЦАМТО.
«В настоящее время предприятия судостроительной промышленности достигли необходимых темпов строительства кораблей, что позволит в 2020 году передать ВМФ 22 боевых корабля, а также 15 кораблей и судов вспомогательного флота», – сказал Криворучко.
В 2021 году планируется передать ВМФ 20 боевых, а также 20 кораблей и судов вспомогательного флота.
В 2022 году ВМФ получит 19 боевых кораблей, а также 19 кораблей и судов вспомогательного флота.
В целом в предстоящие три года, по словам Криворучко, ВМФ получит более 60 боевых кораблей и подводных лодок, а также свыше 50 судов обеспечения.
Кроме того, он отметил, что организована работа по заключению долгосрочных государственных контрактов на строительство 13 кораблей дальней морской зоны с применением схемы опережающего авансирования.
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