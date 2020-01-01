МЗС України відреагувало на виклик посла Грузії через призначення Саакашвілі

19:30 08.05.2020   Украина

Міністерство закордонних справ України відреагувало на рішення грузинської сторони про виклик посла Грузії на консультації до столиці і зазначили, що в Україні будуть підтримувати розвиток українсько-грузинського стратегічного партнерства, в таких діях не вбачають жодної загрози для відносин між країнами. 

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Надзвичайного і Повноважного посла Грузії в Україні Теймураза Шарашенідзе не відкликали з України, а викликали для консультацій до столиці. Це не щоденна, але звична практика у дипломатичній роботі. Ми не вбачаємо у цьому рішенні жодної загрози для відносин між нашими дружніми державами. У нас багато спільних позицій і спільних викликів. Водночас, подолання епідемії та стабілізація економіки є спільними завданнями для всіх європейців", - зазначили у МЗС.

Зазначається, що ці виклики вимагають від уряду України нових підходів і нестандартних рішень.

"Міхеїл Саакашвілі - громадянин України, має великий досвід та значні досягнення у здійсненні реформ, які широко визнані у світі. Відтак ми закликаємо наших грузинських друзів та партнерів зважати на викладені аргументи та не ставити двосторонні відносини у залежність від процесу реформ в Україні. Розвиток українсько-грузинського стратегічного партнерства - це воля наших народів і ми робитимемо все для, того, щоб його всебічно підтримувати", - додали у МЗС.

Раніше, відповідно до рішення уряду Грузії, надзвичайний і повноважний посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе буде викликаний для консультацій у Тбілісі, після призначення колишнього президента країни Міхеїла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ в Україні.

Нагадаємо, Саакашвілі був призначений головою Виконавчого комітету реформ в Україні.



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