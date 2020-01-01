В парламенте Армении произошла массовая драка / Видео
|19:00 08.05.2020
|Армения
Во время выступления на заседании парламент Армении председатель оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмона Марукяна обратился к коллегам с просьбой не оскорблять других депутатов.
Схватка продолжалась несколько минут, пишет ZN,UA.
Как стало известно, такое послание касалось именно представителя правящей партии Мой шага Сасуна Микаэляна. Очевидно, что депутату такое просьба не пришлось по душе, поскольку дальше началась массовая драка, которая длилась несколько минут.
Видео столкновения опубликовали в социальной сети YouTube.
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