У комітеті ВР створять робочу групу щодо адмінустрою Криму

15:15 08.05.2020   Крым

На базі парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з наступного тижня запрацює робоча група щодо формування адміністративно-територіального устрою АР Крим.

Про це домовилися учасники конференції "Децентралізація для Криму: український державний проєкт" у п'ятницю, 8 травня, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу партії "Слуга народу" у Facebook.

Зазначається, що учасники домовилися про створення робочої групи на базі парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, яка запрацює вже наступного тижня.

"Я переконаний, що це питання – не про політику, це питання української державності і того, що Крим є українським. Тому вкрай важливо, щоб в цій робочій групі були представники всіх гілок влади, фракцій та груп у парламенті, експерти, представники кримськотатарського народу, лідери думок, кримчани", – наголосив народний депутат від партії "Слуга народу", голова профільного підкомітету Віталій Безгін.

За його словами, найближчим часом учасники робочої групи розглянуть питання адміністративно-територіального устрою АР Крим, питання корінного народу та повернення історичних назв на півострові.

"Це ще одне свідчення того, що Крим – це Україна. Це наша земля, і як господарі на цій землі ми маємо обговорити, як вона буде облаштована в рамках тієї реформи децентралізації, адміністративно-територіальної реформи, що триває по всій території України", – заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

У пресслужбі політсили підкреслюють, що впроваджуючи реформу децентралізації по всій країні, важливо завчасно думати і про те, якою вона буде в Криму.



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