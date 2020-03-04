В Израиле объявили об отключающихся во время атаки на Сирию российских С-300.

Как следует из официального доклада, опубликованного Элизабет Цурков, причиной, по которым Сирия не только не может воспользоваться ЗРК С-300, поставленными в 2018 году российскими военными, но и даже не может своевременно обнаружить израильские боевые самолёты, действующие на удалении всего лишь нескольких десятков километров, является отключение российскими военными этих комплексов в рамках существующих договорённостей между Москвой и Тель-Авивом, пишет avia.pro.

«17 сентября 2018 года, в ответ на еще один израильский удар, в районе Латакии, средства ПВО Сирии случайно сбили российский самолет, убив 15 членов экипажа на борту. Кремль, обеспокоенный дестабилизирующим воздействием на режим Асада израильских воздушных ударов, нашёл возможность наложить новые ограничения на способность Израиля действовать в воздушном пространстве Сирии, снабдив сирийскую армию батареями передовой системы ПВО С-300, которые до сентября 2018 года использовались только российскими войсками в Сирии. Согласно соглашению с Израилем, российские силы заявили о том, что будут отключать их радары при получении уведомления от Израиля о запланированной атаке. После инцидента с уничтожением самолёта, в изменении политики, российские силы больше не выключают радары, но также не позволяют атаковать системам ПВО израильские самолеты, действующие в воздушном пространстве Сирии. Россия также потребовала, чтобы Израиль предоставил более длительные сроки уведомления перед военными действиями и местом проведения операции, что, как опасается Израиль, позволит иранцам избегать ударов», - сказано в докладе Элизабет Цурков.

Издание уточняет, что во время последнего нападения Израиля, истребители этой страны действительно находились всего лишь в нескольких десятках километров от позиционного района С-300, однако так и не были обнаружены, в то время как ряд источников, по данным издания «Sina» и вовсе заявлял о том, что радары С-300 не видят израильские боевые самолёты и ракеты, в отличии от радаров китайского производства, размещённых недалеко от границы с Ливаном.

Российская сторона пока что не комментирует доклад, однако, за два последних года поставленные на вооружение Сирии ЗРК С-300 себя ни разу не проявили, в то время как за прошедших две недели Израиль четыре раза проявлял агрессию по отношению к Сирии.

Фото с сайта avia.pro