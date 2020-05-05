ЧФ России испытал тактическую схему «охотничья стая» по защите морских баз
|18:40 08.05.2020
|Крым
Черноморский флот России отработал новую тактику под названием «охотничья стая», предназначенную для борьбы с подводными лодками противника и защиты своих баз.
Об этом проекте рассказали источники «Известий» в Министерстве обороны РФ.
В составе данной системы, которая была разработана в 2019 году, несколько малых противолодочных кораблей и один новейший патрульный проекта 22160 — «Василий Быков». В качестве помощников-поисковиков субмарин выступают противолодочные вертолеты Ка-27.
«Василий Быков» включен в единый боевой контур базы, что позволяет сообщать в режиме реального времени координаты целей береговым дальнобойным системам ПВО С-400 «Триумф». Кроме того, на борту корабля установлен зенитно-ракетный комплекс «Гибка». Этот ЗРК способен атаковать самолеты, вертолеты и беспилотники.
На данный момент в ВМФ числятся два патрульных корабля (ПК) проекта 22160 — «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев». Оба находятся в составе Черноморского флота.
ПК проекта 22160, в свою очередь, выполнены по модульной схеме, что позволяет быстро установить вооружение, необходимое для выполнения конкретной боевой задачи. Таким образом, в настоящее время активно испытываются новые системы с различным вспомогательным оборудованием.
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