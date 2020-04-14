В Севастополе 8 новых случаев COVID-19: трое - строители военного госпиталя
|13:15 08.05.2020
|Севастополь
В оккупированном Севастополе зарегистрированы восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Из них пять – завозные, пишет Новый Севастополь.
«В числе заболевших – трое строителей военного госпиталя в Омеге. Они находились в военном обсерваторе, были в контакте с ранее заболевшими людьми. Также зарегистрированы пять завозных случаев – у троих человек, вернувшихся в город из Бахчисарая, у мужчины, прибывшего из Греции, и у женщины, приехавшей из Москвы. Все они по возвращении находились дома на самоизоляции», – сообщает пресс-служба правительства города.
Накануне в Севастополе было выявлено 4 новых случая заражения – у военных в Омеге. Там строится модульный военный госпиталь – работают около 700 человек. Объект закрыт на обсервацию 25 апреля.
В оккупированном Крыму за минувшие сутки выявлено 9 новых случаев заражения.
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