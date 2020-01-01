Группа ВТБ приобрела долю в зерновом терминале «Тамань» за 61 млн евро

12:15 08.05.2020   Россия

Группа ВТБ приобрела в марте этого года 50% акций зернового терминала «Тамань» за 61 млн евро или 5,3 млрд рублей.

Как пишет finanz.ru, это следует из отчета группы по МСФО за I квартал 2020 года.

«В марте 2020 года группа приобрела 50,0% обыкновенных акций «Тамань Грейн Терминал Холдингс Лимитед» (владеет 100% долей ООО «Зерновой Терминальный Комплекс «Тамань» - прим. ТАСС) за 61 млн евро (5,3 млрд рублей). Группа осуществляет в отношении компании совместный контроль и отражает инвестицию в качестве инвестиции в совместное предприятие, учитываемой по методу долевого участия», - отмечается в отчете.

В июне 2019 года стало известно, что ВТБ ведет переговоры по покупке зернового терминала в Тамани у украинского агрохолдинга Kernel. Кроме того, в феврале 2019 года стало известно, что ВТБ стал владельцем пакета в размере 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании». В апреле текущего года банк объявил о том, что купил 99,9% «Новороссийского зернового терминала» за 35,5 млрд рублей у «Новороссийского морского торгового порта». Кроме того, в августе ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций зернового трейдера «Мирогрупп».



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