Турецкий холдинг TAV Airports Holding купил аэропорт Алматы

18:00 08.05.2020   Турция

Турецкий холдинг TAV Airports Holding подписал договор о приобретении международного аэропорта Алматы совместно со своим партнером по консорциуму VPE Capital.

"Компания TAV Airports подписала договор купли-продажи для приобретения 100% акций аэропорта Алматы совместно со своим партнером по консорциуму VPE Capital. Соглашение предусматривает приобретение аэропорта за 415 млн долларов", - говорится в сообщении. Уточняется, что доля TAV Airports составит не менее 75%, а передача акций будет происходить после завершения всех юридических процедур,  сообщает Анадолу.

Отмечается, что аэропорт Алматы станет 15-м в портфеле турецкого холдинга.

"Мы рады добавить в наш портфель аэропорт Алматы, который является важным транзитным узлом между Азией и Европой. Аэропорт расположен на "современном шелковом пути" из Китая в Европу и Африку воздушным транспортом. Казахстан - самая крупная страна в регионе, как географически, так и экономически, а Алматы - самый крупный город в стране, на который приходится  20% ВВП Казахстана. Мы считаем, что у аэропорта есть значительный потенциал для роста, и, опираясь на наши обширные ноу-хау, мы будем работать над реализацией этого потенциала в полной мере", - сказал президент TAV Airports Holding Сани Шанер.

TAV Airports Holding планировал завершить сделку по приобретению аэропорта Алма-Аты в январе 2020 года. Также сообщалось, что компания инвестирует 150 млн долларов на расширение международного терминала в международном аэропорту Алматы.

Холдингу TAV Airports принадлежит аэропорт им. Ататюрка в Стамбуле. Компания управляет терминалами в Латвии, Хорватии, Северной Македонии, Саудовской Аравии и Тунисе, а вместе со своим французским партнером ADP оперирует в 40 аэропортах в мире.

Аэропорт Алматы - крупнейший в Казахстане, построен в 1935 году. Единственным акционером компании является Venus Airport Investments B.V., зарегистрированная в Амстердаме. 



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