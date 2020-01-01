Кингисеппский машиностроительный завод освоил серийное производство комплектов чугунных втулок рабочего цилиндра к немецким судовым дизелям типа NVD фирмы SKL Motor GmbH.

Об этом сообщает пресс-служба КМЗ, пишет sudostroenie.info.



Данные реверсивные судовые двигатели выпускались в 6 и 8 цилиндровом исполнении (НВД48 размерности ЧР32/48) и различных модификациях (с наддувом и без наддува).



Руководитель проекта Александр Польщиков сообщает: "Сданные втулки будут использованы при проведении ремонта двигателя NVD48А2У. Этот четырёхтактный дизель востребован на промысловых судах зарубежной и отечественной постройки в качестве главных и вспомогательных двигателей с различными схемами машинно-двигательного комплекса. На нашем предприятии освоены все этапы производства, включая литье и механическую обработку. Втулки производятся в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя под контролем ОТК предприятия и регистров".



Освоение производства "удачно легло в канву импортозамещения", поскольку нововведение шло в рамках проекта по ремонту судовых двигателей российского пассажирского и рыболовецкого флота, пишет издание.