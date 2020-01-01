Кингисеппский завод наладил "импортозамещение" втулок для немецких судовых двигателей
|18:20 08.05.2020
|Россия
Кингисеппский машиностроительный завод освоил серийное производство комплектов чугунных втулок рабочего цилиндра к немецким судовым дизелям типа NVD фирмы SKL Motor GmbH.
Об этом сообщает пресс-служба КМЗ, пишет sudostroenie.info.
Данные реверсивные судовые двигатели выпускались в 6 и 8 цилиндровом исполнении (НВД48 размерности ЧР32/48) и различных модификациях (с наддувом и без наддува).
Руководитель проекта Александр Польщиков сообщает: "Сданные втулки будут использованы при проведении ремонта двигателя NVD48А2У. Этот четырёхтактный дизель востребован на промысловых судах зарубежной и отечественной постройки в качестве главных и вспомогательных двигателей с различными схемами машинно-двигательного комплекса. На нашем предприятии освоены все этапы производства, включая литье и механическую обработку. Втулки производятся в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя под контролем ОТК предприятия и регистров".
Освоение производства "удачно легло в канву импортозамещения", поскольку нововведение шло в рамках проекта по ремонту судовых двигателей российского пассажирского и рыболовецкого флота, пишет издание.
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