Кингисеппский завод наладил "импортозамещение" втулок для немецких судовых двигателей

18:20 08.05.2020   Россия

Кингисеппский машиностроительный завод освоил серийное производство комплектов чугунных втулок рабочего цилиндра к немецким судовым дизелям типа NVD фирмы SKL Motor GmbH. 

 Об этом сообщает пресс-служба КМЗ, пишет sudostroenie.info.
 
Данные реверсивные судовые двигатели выпускались в 6 и 8 цилиндровом исполнении (НВД48 размерности ЧР32/48) и различных модификациях (с наддувом и без наддува).
 
Руководитель проекта Александр Польщиков сообщает: "Сданные втулки будут использованы при проведении ремонта двигателя NVD48А2У. Этот четырёхтактный дизель востребован на промысловых судах зарубежной и отечественной постройки в качестве главных и вспомогательных двигателей с различными схемами машинно-двигательного комплекса. На нашем предприятии освоены все этапы производства, включая литье и механическую обработку. Втулки производятся в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя под контролем ОТК предприятия и регистров".
 
Освоение производства "удачно легло в канву импортозамещения", поскольку нововведение шло в рамках проекта по ремонту судовых двигателей российского пассажирского и рыболовецкого флота, пишет издание.



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